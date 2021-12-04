banner38

Omicron varyantı çocukları etkiliyor mu?

Koronavirüsün Omicron varyantının ortaya çıkmasının ardından Güney Afrika'da hastaneye yatırılan küçük yaştaki çocukların sayısında artış meydana geldi.

Dünya 04.12.2021, 16:06 04.12.2021, 16:11
Omicron varyantı çocukları etkiliyor mu?

Omicron varyantının ortaya çıkmasından bu yana Güney Afrika Cumhuriyeti'nde hastaneye yatırılan küçük yaştaki çocukların sayısı doktorların verdiği bilgilere göre belirgin şekilde arttı. Yeni varyantın özellikle küçük çocukları tehdit edip etmediği henüz bilinmiyor.

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nden (NICD) Wassila Jassat hastaneye yatışlarda "Tüm yaş gruplarında oldukça büyük bir artış var ancak özellikle de 5 yaş altında" dedi.

Ülkede insidans sayısının 60 yaş üstünde en fazla olduğu ve bunu 5 yaş altının takip ettiği belirtiliyor. 10 ile 14 yaş arasındaki çocuklarda da corona olanların sayısının arttığı kaydediliyor. Bilim insanları Güney Afrika'da şimdiye kadar 12 yaş altına corona aşısı yaptırma izni verilmemiş olmasının da rol oynamış olabileceğini belirtiyor.

Güney Afrika'da Omicron varyantının görülmesinden bu yana vaka sayısı önceki 3 dalgadan daha hızlı bir biçimde arttı. Johannesburg ve Pretoria gibi metropollerin olduğu Gauteng bölgesi salgından etkilenen başlıca bölgeler arasında.

"GEÇİCİ VERİLER DAHA BULAŞICI OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

NICD'den Michelle Groome "Geçici veriler Omicron'un kolay bulaşabildiğini ve bağışıklık sistemini atlatabildiğini gösteriyor" dedi. Hastaların diğer varyantlara göre daha hafif belirtiler gösterdiğini söyleyen Groome ağır hastalık süreçlerinin daha sonraki iki haftada ortaya çıkabileceğini kaydetti.

Omicron varyantının daha bulaşıcı olduğu fark edilse de henüz diğer varyantlara göre daha öldürücü olup olmadığı bilinmiyor. Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Christian Lindmeier dün yaptığı açıklamada da "Omicron'a bağlı henüz bir ölüm duymadım" dedi.

Lindmeier "Ülkeler test sayısını artırdıkça ve özellikle Omicron varyantı olup olmadığına baktıkça daha fazla vaka, bilgi ve umarım olmaz ama belki de ölüm bulacağız" dedi.

Öte yandan Avustralya'da ilk Omicron vakasının görüldüğü açıklanırken ABD'nin toplam 5 eyaletinde Omicron vakalarına rastlandı. DSÖ seyahat kısıtlamalarının değil aşılamanın Omicron ile mücadelede anahtar olduğunu vurguluyor.

NORVEÇ'TE 17 OMİCRON VAKASI ŞÜPHESİ

Norveç'in başkenti Oslo'da da 100 ila 120 kişinin katıldığı bir Noel partisi sonrasında en az 60 kişi Covid-19 oldu. Bunlardan 17'sinin Omicron taşıdığı tahmin ediliyor.

Olayla ilgili AFP'ye açıklamada bulunan, kentin sağlık yetkililerinden Tine Ravlo partiye katılanların hepsinin aşılı olduğunu söyledi. Ravlo "Hiçbiri semptom göstermiyordu ve hepsi yemeğe katılmadan önce kendilerine test yapmıştı" dedi. Ravlo partinin düzenlemesiyle ilgili "Her şey kurallara uygun yapıldı ve hiçbir kural ihlal edilmedi" diye konuştu.

İSVİÇRE'DE 2 BİN KİŞİ KARANTİNADA

İsviçre'nin Cenevre Gölü yakınındaki Founex kasabasında yaklaşık bin 600 öğrenci ve 400 kişi, iki Omicron vakası görülmesi üzerine karantina altına alındı. Her iki vakanın da Cenevre Uluslararası Okulu'nda görüldüğü ve bu kişilerin Güney Afrika'dan dönen bir aile yakınından virüsü kaptıkları öğrenildi.

Karantinanın 10 gün süreceği ve herkese PCR testi yaptırma mecburiyeti getirildiği açıklandı. Okulda 80 farklı ülkeden bin 500 çocuk ve gencin öğrenim gördüğü belirtiliyor. Founex, Birleşmiş Milletler ofisinin yanı sıra birçok uluslararası kuruluşa ev sahipliği yapan Cenevre kentine 25 kilometre uzaklıkta.

#omicron #koronavirüs #varyant #çocuk
Yorumlar (0)
banner35
13
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 14 21
9. Brighton 14 19
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Granada 15 15
16. Deportivo Alaves 15 14
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7