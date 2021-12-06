Omicron varyantı bir ülkeye daha sıçradı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Afrika'dan 30 Kasım'da Arjantin'in orta kesimlerindeki San Luis eyaletine dönen bir kişide Omicron varyantına rastlandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Omicron varyantının görüldüğü 38 yaşındaki hastanın daha önce COVID-19 aşılarını tamamladığı ve Mart 2021'de COVID-19'u atlattığı bildirildi.

Ülkeye negatif PCR testi ile gelen ve Arjantin'e gelişte havalimanında yapılan antijen testi negatif çıkan hastanın, COVID-19 belirtisi göstermediği ancak Güney Afrika'da katıldığı etkinlikte yakın temasta bulunduğu kişilerin pozitif çıkması nedeniyle test yaptırdığı duyuruldu.

Temasta bulunan 4 kişi karantinaya alındı

Karantinada bulunan hastanın şu ana kadar 4 kişiyle yakın temasta bulunduğu, ilk yapılan PCR testlerinin negatif çıkmasına rağmen onların da karantinada kaldığı ve yeniden test yaptıracakları açıklandı.

COVID-19'un Omicron varyantı daha önce bölge ülkelerinden Brezilya ve Şili'de görülmüştü.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de 116 binden fazla kişinin hayatına mal olan COVID-19, bugüne kadar 5,3 milyon kişide görüldü.