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Omicron dünyayı fethediyor! 50 katlara varan artışlar var

Japonya'da koronavirüs etkisini artırarak sürdürüyor. 1 Ocak'ta günlük koronavirüs vaka sayısı 457 civarında seyrederken şimdi bu rakam 25 bini aşmış vaziyette.

Dünya 16.01.2022, 13:07 16.01.2022, 13:20
Omicron dünyayı fethediyor! 50 katlara varan artışlar var

Kyodo ajansı, ülke genelinde koronavirüs vakalarının, Ağustos 2021 sonrası ilk kez 25 bin seviyesini aştığını açıkladı.

Japonya'da son 24 saatte 25 bin 630 vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 1 milyon 859 bin 973'e çıktı.

Japonya'da vaka rekorları

Bazı bölgeler ise kendi rekorlarını kırdı. Güneydoğudaki Osaka kentinde 3 bin 692, en güneydeki Okinawa adasında 1829, Hiroşima'da ise 1000'den fazla vaka kayıtlara geçti.

1 Ocak 2022'de tespit edilen vaka sayısının 457 olduğu dikkate alındığında son iki haftada günlük vaka sayısı 50 kat artış gösterdi.

Japonya'da şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısı 20 Ağustos 2021'de 25 bin 992 olarak kayda geçmişti.

#omicron
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