Ödüllü bestecinin cansız bedeni bulundu
Grammy ve Pulitzer ödüllü besteci George Crumb 6 Şubat 2022'de 92 yaşında Media, PA'daki evinde cenazesi bulundu.
Dünya 07.02.2022, 11:55
Ödüllü besteci George Crumb'ın cansız bedeni evinde bulundu. 92 yaşındaki Crumb'ın ölümünü plak şirketi Bridge Records doğruladı.Crumb birden fazla enstrümanla çalışıyordu ve Asya'dan Appalachia'ya ilham kaynağıydı. 90'lı yıllara kadar müzik besteledi. Lincoln Center Oda Müziği Topluluğu 90. yaş gününü Crumb tarafından yazılan yeni bir parçanın galasıyla kutladı.
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