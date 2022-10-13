Odessa'da Elon Musk'ın fotoğrafı ülkeyi destekleyenler panosundan kaldırdı
Ukrayna'nın liman kenti Odessa, Kiev'i destekleyen uluslararası ünlüleri resmeden reklam panolarından Elon Musk'ı kaldırdı.
Elon Musk'ı panolardan kaldırma kararı, Tesla CEO'sunun Rusya-Ukrayna barış planını tweetlemesinden sonra geldi.
Musk’ın planı, “ilhak edilen bölgelerde BM gözetiminde yeni oylamanın” yapılmasını, Kırım’ın Rusya içinde kalmasını, Kırım’a su teminatının garanti edilmesini ve Ukrayna’nın tarafsız statüde kalmasını öngörüyor.
Odessa yönetimi Telegram'a "Reklam departmanı, Ukrayna'yı destekleyenlere şükranlarımızı ifade ettiğimiz reklam panolarından Elon Musk'ın fotoğrafını kaldırıyor" dedi.
Ayrıca, bir belediye çalışanının milyarderin yüzüne büyük bir mavi kağıt parçası yapıştırdığını gösteren bir video yayınladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Twitter'da bir anket başlatarak bu fikre tepki göstermişti.
Takipçilerine hangi Elon Musk'ı daha çok beğendiklerini sormuştu.
"Ukrayna'yı destekleyeni mi, Rusya'yı destekleyeni mi?"
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