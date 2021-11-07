O ülkeden çocuklara koronavürüs aşı zorunluluğu
Orta Amerika ülkesi Kosta Rika, dünyada bir ilke karar vererek koronavirüs aşısını çocuklar için zorunlu kıldı.
Dünya 07.11.2021, 17:35
Kosta Rika Sağlık Bakanı Daniel Salas, koronavirüs (Kovid-19) aşısının ülkedeki temel çocukluk aşıları listesine dahil edileceğini açıkladı.
Kosta Rika, Mart 2022'den itibaren 12 yaş altındaki tüm çocukların aşılanmasına yetecek dozda aşı edinmek için Pfizer ile de bir anlaşma imzaladı.
YETİŞKİNLERE UYGULANAN DOZUN ÜÇTE BİRİ VURULUYOR
Bu hafta başında da ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) de 5-11 yaş arasındaki çocuklar için koronavirüs aşısını onayladı. Bu onayla birlikte ülkede 28 milyon çocuğa aşı vurulmasının önü açıldı. Bu kararla birlikte çocuklara, yetişkinlerde uygulanan aşı dozunun üçte biri vuruluyor.
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