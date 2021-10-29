O ülkede ilk koronavirüs vakası görüldü

Dünya geneline yayılan koronavirüs salgınında bu güne kadar vaka bildirmeyen Okyanusya kıtasının Tonga takımadalarında ilk kez koronavirüs vakası görüldü.

Avustralya basınında yer alan haberlere göre, koronavirüsün görülmediği ender bölgelerden birisi olan Tonga'da pandeminin başından beri ilk vakaya rastlandı.

Aynı haberlere göre, Tanoa Hotel'deki rutin testler sonrası bir kişinin pozitif olduğu belirlendi. Söz konusu kişinin kimliği açıklanmazken adaya Yeni Zelanda'dan geldiği bilgisi paylaşıldı.