Norveç'te bar ve restoranlarda alkol satışı yasaklandı
Koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği Norveç'te Omicron varyantının yayılmasını engellemek amacıyla bar ve restoranlarda alkol satışı yasaklandı.
Dünya 14.12.2021, 10:31
Yeni COVID-19 kuralları, çarşamba gününden itibaren barlarda, restoranlarda ve diğer hizmete dayalı mekanlarda alkol satışını yasakladı.
Norveçliler de mümkünse evden çalışmaya çağırıldı.
Başbakan Jonas Gahr Store, "Norveç'teki enfeksiyon oranları keskin bir şekilde artıyor ve şimdi omikron varyantı var ve ne kadar hızlı yayılabileceği hakkında yeni bilgiler edindik. Çok daha ciddi bir durumdayız. Salgının kontolünü sağlamak için daha sıkı tedbirler getirildi" dedi.
Norveç'teki COVID-19 vakaları ekim ayından bu yana keskin bir artış yaşadı ve pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek günlük rakamlar kaydedildi.
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