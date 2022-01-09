Norveç ordusunda iç çamaşır krizi

Zira ordu stok sıkıntısı çekiyor. Fransız haber ajansı AFP, Kovid-19 pandemisiyle fabrikaların kapanması ve nakliyede yaşanan sorunların, tedariki kötü etkilediğini yazdı.

Askere girenlere verilen çamaşır setinin terhis olunca götürülmesi bir gelenekti. İsteyenler boxer, sutyen ve çorap gibi iç çamaşırları orduya geri bırakıyordu. Ancak stok sıkıntısı yüzünden bu, zorunlu hale getirildi.

Ordu lojistik birimi sözcüsü Hans Meisinset, devlet kanalı NRK'ya yaptığı açıklamada "Seti tekrar kullanma kararı bizim işimize yarayacak. Stokumuz yeterli değil" diye konuştu:

Çamaşırlar yıkanıp temizlenecek ve kontrol edilecek. Dağıttıklarımızın durumu iyi.

Öte yandan askerler adına konuşan Eirik Sjohelle Eiksund, kararı eleştirdi:

Ekipman ve kıyafette yaşanacak ciddi eksiklikler, operasyonel hazırlıkları ve hatta askerlerin güvenliğini etkileyebilir.

NATO'nun kuzey sınırlarını koruyan Norveç'te her yıl yaklaşık 8 bin kişi askere çağrılıyor. Sputnik International'ın aktardığına göre aktif askeri personel sayısı yaklaşık 24 bin.

Kaynak: Independent Türkçe, AFP, Sputnik International