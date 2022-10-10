Nijerya'da tekne faciası: 76 ölü

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Anambra eyaletine bağlı Onukwu Köprüsü'nden yola çıkan tekne, Ogbakuba bölgesine varmadan alabora oldu.

Teknedeki 6 kişi kurtarılırken, en az 76 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de kayboldu.

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Güneydoğu Koordinatörü Thickman Tanimu, kaybolanları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari, "trajik" kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.