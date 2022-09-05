Nijerya'da maymun çiçeği vaka sayısı 220'ye yükseldi
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, bir haftada 48 kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildi.
Dünya 05.09.2022, 08:02
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, virüsün bir haftada 48 kişide görüldüğü, ülkedeki vaka sayısının 220'ye yükseldiği kaydedildi.
Virüs nedeniyle bugüne kadar 4 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Açıklamada, salgının başkent Abuja'nın yanı sıra 29 eyalette yayılmaya devam ettiği ifade edildi.
Maymun çiçeği virüsü
Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.
Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
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