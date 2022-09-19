Nijerya'da Lassa ateşi salgını: 917 kişi yakalandı

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede 8 kişide Lassa ateşi görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Lassa ateşi salgınının ülkenin 25 eyaletinin 102 bölgesine yayıldığı ifade edildi.

Ülkede ocaktan bu yana Lassa ateşi vakasının 917'ye, salgından yaşamını yitirenlerin sayısının 171'e yükseldiği kaydedildi.

Nijerya hükümeti, hastalığın tedavisi için 3 ilaç belirlendiğini duyurmuştu.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında artan Lassa ateşi salgınında geçen sene 674 vaka tespit edilmiş, 102 kişi ölmüştü.

Nijerya'da ilk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlanmıştı

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyardı.