Nicholas Evans hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü gazeteci yazar Arthur Nicholas Evans, 72 yaşında hayatını kaybetti. Ajansı yazarın ölüm haberini bugün doğruladı. DailyMail’in haberine göre; Evans, salı günü aniden hayatını kaybetti. Evans’ın kalp krizi geçirdiği bilgisi verildi.

1995 yılında yayınlanan Atlara Fısıldayan Adam, dünya çapında yaklaşık 15 milyon sattı ve 20 ülkede en çok satanlar arasında yer aldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, kitap, üç yıl sonra Robert Redford’un başrolüyle beyaz perdeye de uyarlandı. Film de rol alan isimler arasında Marvel Sinema Evreni’nin vazgeçilmez isimlerinden Scarlett Johansson da yer alıyordu ve hatta Johansson bu rolüyle Hollywood’da çıkış yakalamış oldu.

Nicholas Evans kimdir?

Nicholas Evans, 1950’de Worcestershire’da doğdu. Oxford Üniversitesi’nde hukuk okudu ve birinci sınıf onur derecesiyle mezun oldu. Televizyona geçmeden önce Newcastle’daki Evening Chronicle’da gazeteci olarak çalıştı. Evans, Weekend World’ün güncel olaylar dizisi için ABD siyaseti ve Orta Doğu hakkında filmler yaptı.

Evans, İngiltere’nin güney batısında yaşarken bir demirciyle tanışıp atlara fısıldayanların travma geçirmiş atları iyileştirebildiğini öğrendi ve 36 dile çevrilmiş olan en çok satan kitabını ortaya çıkardı.

Kasım 2020’de The Daily Mail için kitap hakkında yazarken şunları söyledi:

“Genellikle bir roman yazmak bir dağa tırmanmak gibidir: Yavaş ve zahmetlidir ve kolayca kaybolabilirsiniz. Fakat Atlara Fısıldayan Adam ile bir nehir boyunca atılan taşlar gibi, önümde ortaya konan hikayeyi görebiliyordum. Tek yapmam gereken bir ayağımı diğerinin önüne koymaktı.”

Kitabı filme uyarlanan ünlü yazar, filmle ilgili yorum yaparken filmin ikinci yarısını beğenmediğini de dile getirmişti: “Robert Redford’un harika bir iş çıkardığını düşünmeme rağmen, filmin ikinci yarısının gerçekten işe yaradığını düşünmüyorum. Bir nevi kendini kaybetti. Çekime başlamadan hemen önce senaryoya gerçekten sahip olduklarını sanmıyorum ve bir kez başladınız mı onu düzeltmek için asla yeterli zaman olmaz.”

2008’de ölümden dönmüştü

Atlara Fısıldayan Adam’dan sonra da edebiyat alanında eserler çıkarmaya devam eden Evans, 2008’de ailesiyle birlikte ölümün kıyısından dönmüştü. Evans ve ailesi, mantar yüzünden ciddi bir zehirlenme geçirdiler. Yazar, şarkıcı-söz yazarı karısı Charlotte, erkek kardeşi ve yengesi ile birlikte böbrek yetmezliği yaşadı ve olayın ardından diyalize girdi.

Evans, yaklaşık üç yıl bekleme listesinde kaldıktan sonra, tek kızı ona böbreklerinden birini vererek kurtuldu.

Üstelik kayınbiraderinin 13 bin dönümlük İskoç Highlands arazisinden mantarları toplayan ve daha sonra ailesine pişiren Evans’ın kendisiydi.