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New York'taki Türkevi'nin önünde şüpheli paket alarmı

New York'ta Türkevi ve Birleşmiş Milletler (BM) binasının da bulunduğu 1. Cadde şüpheli paket nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Dünya 22.10.2021, 20:48 22.10.2021, 20:56
New York'taki Türkevi'nin önünde şüpheli paket alarmı

New York'ta Türkevi'nin önüne şüpheli paket bırakılması nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) binasının da bulunduğu 1. Cadde trafiğe kapatıldı.

Türkevi binasının önünde üzerinde kırmızı gül olan şüpheli bir paket bulundu.

Bunun üzerine olay yerine gelen New York polisi, BM binasının da bulunduğu 1. Cadde'yi trafiğe kapattı.

Olay yerine bomba imha ekipleri gönderildi.

#türkevi #New York
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