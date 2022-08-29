New York'ta hayvan hakları savunucularına kebaplı protesto: Şiş kebap yedi
Hayvan hakları aktivistleri New York'ta protesto düzenlendi. Çoğunlukla hayvan deneyleri yapan ünlü markaların önünde eylemlerini gerçekleştiren bu grup karşılarına geçip et yiyen bir adam karşısında adeta sinir krizi geçirdi.
ABD'nin New York şehri, hayvan hakları savunucularının gösterilerine sahne oldu. Hayvanların kesilmemesini isteyen aktivistler, ellerinde pankart ve megafonlarla seslerini duyurmaya çalıştı.
Veganların karşısında kebap yedi
Elinde kebapla gruba yaklaşan bir Amerikalı ise dikkat çeken hareketlere imza attı ve aktivistlerin karşısına geçip şiş kebap yedi.
Bunun üzerine söz konusu vatandaş, büyük bir tepkiyle karşılaştı. Hayvanların öldürüldüğünü savunan gruptan bir kişi, "Hayvanları öldürmek sana iyi hissettiriyor. Kan yüzüne bulaştı." dedi.
Aktivistlerden tepki: Ellerinde kan var
Aynı aktivist, "Ellerinde kan var. Bu seni iyi hissettiriyor." ifadeleriyle tepkisini sürdürdü.
Kebap yemeyi sürdüren Amerikalı ise bir süre sonra oradan ayrıldı. Görüntüler, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Sosyal medyanın gündeminde: 50 arkadaşımla barbekü yapardım
Yapılan yorumlarda, "Çok eğlendirici", "New York City'de yaşasaydım bu ben olurdum. 50 arkadaşımı getirip, dev bir barbekü yapardım." denildi.
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