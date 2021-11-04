New York Post Bill Gates'in Ege gezisinin amacını yazdı

Microsoft'un kurucusu Bill Gates uzun bir süredir Ege'de tatil yapıyordu.

İskoçya'daki Birleşmiş Milletler iklim zirvesine katılmadan önce Gates, doğum günü için Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ile Fethiye'de kutlama yaptı.

ÇİFTLİK ALMAK İSTİYOR

Gezinin ayrıntılarını aktaran New York Post gazetesi, 66 yaşındaki Gates'i işaret ederek, "Türkiye'de büyük bir sürdürülebilir çiftlik oluşturmak istiyor." bilgisini paylaştı.

Ayrıca Twitter adresinden paylaşım yapan Gates, "Küçük ölçekli çiftçiler iklim değişikliğine uyum sağlayamazlarsa, açlık ve yoksulluğa karşı küresel savaşı kaybedeceğiz." ifadesini kullandı.

İKİNCİ ZİYARET VURGUSU

Bill Gates'in koy ve körfezleri gezmeye Bodrum'dan başladığı, geçen hafta perşembe günü doğum gününü kutladığı ve İzmir'de Efes antik kentine gittiği kaydedildi.

Microsoft'un kurucusunun dört ay içinde Türkiye'ye ikinci ziyaretini gerçekleştirdiğine dikkat çekildi.