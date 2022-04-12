New York metrosunda silahlı saldırı: Yaralılar var
New York metrosunda silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda en az 13 kişi yaralandı. Metro içinde patlayıcılar bulundu.
Dünya 12.04.2022, 16:50 12.04.2022, 17:20
New York Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda en az 13 kişi yaralandı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde metro istasyonunda yaralı yolculara ait görüntüler yer aldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.
Polisin açıklamasına göre, olay yerinde çok sayıda patlayıcı madde de bulunduğu belirtildi.
Polis, vatandaşların bölgeden uzak durması uyarısı yaparken, metro seferlerinde gecikmeler yaşandı.
Kaynak: AA
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