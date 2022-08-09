Nesli tükenmekte olan Kakapo papağanı için umut veren gelişme

Nesli tükenmekte ve uçamayan bir tür olan Yeni Zelanda'nın ‘Kakapo papağanı’ popülasyonu, iyi bir üreme mevsimi ve suni tohumlama ile elde edilen başarının ardından geçen yıl yüzde 25 artarak 252 kuşa ulaştı.



Kakapo, uçamadığı için hayvanlar tarafından neredeyse yok edilmişti. Sorun, düşük doğurganlık (yumurtaların sadece yüzde 50'si döllendi) ve sadece iki ya da üç yılda bir yerli Rimu ağaçları meyve verdiğinde üremeleri nedeniyle daha da kötüleşti.

"70'lerden bu yana en yüksek sayı"



Dünyanın en ağır papağanı olan Kakapo'nun nüfusu, 1970'lerden bu yana en yüksek sayıya ulaştı.

Kakapo Kurtarma Programı’nın Operasyon Müdürü Deidre Vercoe, "2002'de Kakapolarla ilk çalışmaya başladığımda sadece 86 Kakapo vardı. Bu sayı korkutucuydu" dedi.



Vercoe, bu sezondaki başarının çoğunun Rimu ağaçlarındaki meyve miktarından kaynaklandığını söyledi.