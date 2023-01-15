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Nepal'deki uçak kazasında 68 kişi öldü

Nepal'de meydana gelen uçak kazasında gelen son dakika bilgisine göre 68 kişi hayatını kaybetti.

Dünya 15.01.2023, 16:56
Nepal'deki uçak kazasında 68 kişi öldü

Nepal'de yaşanan uçak kazasının bilançosu geldi. Gelen son dakika bilgisine göre 72 kişinin içinde bulunduğu uçakta 68 kişi hayatını kaybetti. 

Asya ülkesi Nepal'in merkezindeki Pokhara bölgesinde 68 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan uçağın düşmesi sonucu 68 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nepal'de yolcu uçağının düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 40 kişi öldü

Kathmandu Post'un haberine göre, başkent Katmandu'dan Pokhara'ya gitmek üzere havalanan Yeti Hava Yollarına ait "ATR 72" tipi yolcu uçağı, Seti Nehri Vadisi yakınında düştü.

Şirket Sözcüsü Sudarshan Bartaula, uçağın 68 yolcu ve 4 kişilik mürettebat taşıdığını belirtti.

Devlet televizyonunun yayımladığı görüntülerde, Himalaya Dağları'nın eteğindeki sarp bölgede düşen uçaktan alev ve dumanın çıkması yer aldı.

Evinin terasından kaza anına şahit olduğunu söyleyen Gaurav Gurung, uçağın iniş esnasında havada şiddetli şekilde döndüğünü ve burnu üzerine yere çarptığını belirtti. Gurung, uçağın düşmesinin ardından alev aldığını ve olay yerinin hızla dumanlara teslim olduğunu aktardı.

KAZADA ÖLENLERLE İLGİLİ YENİ GELİŞME

Kaski bölgesi idari yetkililerinden Tek Bahadur K.C, Pokhara Uluslararası Havalimanı'na 1,6 kilometre mesafede, Seti Nehri Vadisi yakınında düşen uçakta 68 kişinin cesedine ulaşıldığını belirtti.

Bahadur, cesetlerin enkazdan çıkarılması için olay yerinde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Nepal Sivil Havacılık Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, uçaktaki yabancı uyrukluların arasında 5 Hindistan, 4 Rusya ve 2 Güney Korelinin yanı sıra İrlanda, Avustralya, Arjantin ve Fransa vatandaşlarının yer aldığı bildirildi.

Çevrim içi hava trafiği takip sitesi "Flightradar24.com" verilerine göre, kaza yapan 15 yıllık “ATR 72” tipi uçak “güvenilmez verilere sahip bir sinyal aktarıcı” ile donatılmıştı.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Başbakan Pushpa Kamal Dahal, güvenlik güçlerinden ve halktan bölgedeki kurtarma çalışmalarına destek olmalarını istedi.

Hükümet, kazanın soruşturulması için Turizm Bakanı Nagendra Ghimire başkanlığında 5 kişilik bir komitenin kurulmasına karar verdi.

Kaza nedeniyle yarın için ülke genelinde "ulusal yas" ilan edildiği bildirildi.

#nepal
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