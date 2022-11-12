Nepal'de deprem
Nepal'in başkenti Katmandu'nun kuzeyindeki Bajhang bölgesinde 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Dünya 12.11.2022, 21:54
Hindistan'ın Ulusal Sismoloji Merkezi (NCS), depremin merkez üssünün Katmandu'nun 440 kilometre kuzeyindeki Bajhang olduğunu açıkladı.
NCS, can ve mal kaybının yaşanmadığı depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini belirtti.
Depremin Hindistan tarafında da hissedildiği bildirildi.
Nepal’in kuzeybatısında çarşamba meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde en az 6 kişi yaşamını yitirmişti.
Kaynak: AA
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