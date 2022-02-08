Neil Faulkner yaşamını yitirdi

Eserleri Yordam Kitap tarafından Türkçeye çevrilen İngiliz Marksist arkeolog ve tarihçi Neil Faulkner, 64 yaşında hayatını kaybetti.

Marksist arkeolog ve tarihçi Neil Faulkner, 64 yaşında İngiltere’nin başkenti Londra’da 4 Şubat günü yaşamını yitirdi. Faulkner’in yedi aydır agresif şekilde ilerleyen lenfoma (lenf kanseri) hastalığının bulunduğu öğrenildi. Arkadaşları ve yakın çevresi Marksist düşünürün, hastalığı devam ederken de üretmeye devam ettiğini belirtti.

Neil Faulkner yazarlık, okutmanlık, ören yeri kazı sorumluluğu, kimi zaman da televizyon yayıncılığı yapmaktaydı. Eğitimini King’s College (Cambridge) ile Arkeoloji Enstitüsü’nde (UCL) tamamlayan Faulkner, Bristol Üniversitesi’nde araştırma görevlisi, Military History dergisi editörü ve NADFAS okutmanı olarak çalışıyordu.