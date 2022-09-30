NATO'dan ilk tepki: Rusya'nın ilhakını asla tanımayacağız
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği toprakları Rusya'nın parçası olarak asla tanımayacaklarını açıkladı. Stoltenberg, Rusya'nın ilhakının gayrimeşru ve yasa dışı olduğunu söyledi.
Dünya 30.09.2022, 19:23 30.09.2022, 19:28
Stoltenberg, Ukrayna'nın üyelik başvurusu hakkında, "Ukrayna'nın kendi yolunu, ne tür bir güvenlik düzenine gireceğini seçme hakkı vardır." dedi.
Stoltenberg, Ukrayna'nın üyeliğine sadece 30 NATO üyesinin karar verebileceğini, üyelik için oy birliği gerektiğini söyledi.
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