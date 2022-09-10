NATO üyeliği tehlikede: Finlandiya'dan Türkiye'nin talebine ret

Finlandiya Adalet Bakanlığı, Türkiye'nin iadesini istediği ancak Finlandiya'nın daha önce reddettiği dosyaların yeniden gözden geçirilme talebini kabul etmedi.

"Kararlar nihai"

Finlandiya Adalet Bakanlığı Sözcüsü Sonja Varpasuo, yaptığı açıklamada, Ankara'nın, iadenin reddedildiği altı dosyanın yeniden incelenerek karara bağlanmasını talep ettiğini belirterek, "Kararlar nihai. Türkiye'ye bu vakaların yeniden değerlendirilemeyeceği bildirildi" dedi.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'daki terörle bağlantılı 33 ismin iade edilmesini talep etmişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 20 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İsveç'in şimdiye dek sadece bir kişiyi iade ettiğini, bu kişinin de dolandırıcılık suçundan arandığını belirtmişti. Bakan Bozdağ, Finlandiya'nın ise terör suçlarından istenen kimseyi Türkiye'ye iade etmediğini ifade etmişti.

Çavuşoğlu: Uymazlarsa NATO'ya almayacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü muhtıraya ilişkin, 'Sonuçta bu belgeye uymak zorundadırlar. Uymadıkları zaman zaten biz bunları NATO'ya almayacağız" demişti.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üye olabilmeleri için ittifak üyelerinin istisnasız tamamının buna onay vermesi gerekiyor