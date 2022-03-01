NATO: 'Rusya birliklerini Ukrayna’dan çekmelidir'
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "NATO savunma örgütüdür. Rusya ile çatışmaya girme niyetinde değiliz. Rusya birliklerini Ukrayna’dan çekmelidir.'' ifadesini kullandı.
Dünya 01.03.2022, 13:48
Son dakika haberine göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya ile çatışma niyetlerinde olmadıklarını açıkladı.
Stoltenberg, şunları söyledi: ''Bugün, tarihimizde ilk kez NATO Mukabele Kuvveti’ni aktif hale getiriyoruz. NATO savunma örgütüdür. Rusya ile çatışmaya girme niyetinde değiliz. Rusya birliklerini Ukrayna’dan çekmelidir. Rusya’nın Ukrayna saldırısı tamamen kabul edilemez. NATO'nun topraklarının her bir karışını koruyacağız. Rusya'yı derhal savaşı durdurmaya çağırıyoruz. Bütün güçlerini Ukrayna'dan çekmeye davet ediyoruz. Dünya Ukrayna'nın yanındadır ve barışı istemektedir.''
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