NATO liderleri ve eşleri akşam yemeğinde buluştu
NATO liderleri ve eşleri zirve sonrasında akşam yemeğinde bir araya geldi.
Dünya 12.07.2023, 09:08
NATO ülkelerinin liderleri ve eşleri, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın verdiği akşam yemeğinde bir araya geldi.
NATO Zirvesi dolayısıyla Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen yemeğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katıldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşiyle geldiği yemekte ABD adına Dışişleri Bakanı Anthony Blinken yer aldı.
Nauseda ve eşi konuklarını kapıda karşılarken, aynı saatte NATO ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanları da ayrıca düzenlenen akşam yemeği için toplandı.
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