NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye’ye ziyaret
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere yarın Türkiye’ye ziyarette bulunacak.
Dünya 10.03.2022, 16:16
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 15’inci gününde ateşkes sağlanması için diplomasi trafiği farklı ülkelerde devam ediyor.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu kapsamda Türkiye’de düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere 11 Mart Cuma günü Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirecek.
Stoltenberg’in ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi bekleniyor.
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