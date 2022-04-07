NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gün oturumu başladı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ikinci gün oturumlarının açılış konuşmasında Ukrayna, Gürcistan, Finlandiya, İsveç, Avrupa Birliği (AB), Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda dışişleri bakanlarının da toplantıya katıldığını söyledi.

Bunun Rusya'nın saldırganlığına karşı birliğin bir göstergesi olduğunu belirten Stoltenberg, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı özellikle selamlayarak, kendisinden son durumu doğrudan öğrenecek olmanın önemine işaret etti.

Toplantı basına kapalı devam ediyor.

Toplantı dün başlamış, bakanlar dün akşam yemeğinde bir araya gelmişti.

Stoltenberg, bakanların, Ukrayna'ya daha fazla yardım, Rusya'nın saldırgan eylemlerinin sonuçları ve Moskova ile kurulacak gelecekteki ilişkiyi ele alacağını belirtmişti. Stoltenberg, ayrıca haziranda Madrid'de yapılacak zirveye kadar NATO'nun bir sonraki "Stratejik Konseptini" geliştirme çalışmalarını tartışacaklarını bildirmişti.