NASA uzaydan çekti: Kuzey Işıkları
Amerikan Uzay Ajansı NASA, uzaydan Kuzey Işıkları'nın hızlandırılmış görüntüsünü paylaştı.
Dünya 06.09.2022, 08:28
Görüntü, bir NASA astronotunca, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) kaydedildi.
ISS'nin Twitter hesabından paylaşılan görüntü, 100 binden fazla görüntülenme aldı.
Söz konusu görüntüler, Güneş fırtınalarından gelen parçacıkların, Dünya atmosferinde gazlara çarpması sonucu oluşuyor.
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