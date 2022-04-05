NASA'nın Mega Roket Fırlatma Pisti'ne yıldırım çarptı

NASA, düşen yıldırımın 1972'den bu yana ilk kez insanları Ay'a götürmeyi amaçlayan 30 katlı Artemis I gemisine herhangi bir zarar vermediğini duyurdu.

Fotoğrafçı Jerry Pike'ın Twitter'da paylaştığı bir videoda, roketi destekleyen kuleye yıldırımın düştüğü an görüldü.

NASA'nın Cumartesi günü yayınladığı bir güncellemeye göre, Cumartesi günü fırlatma rampasına dört şimşek çarptı, bunlardan üçü nispeten düşük yoğunluktaydı .

New York Times'a göre roketin mürettebatsız bir görevde fırlatılmasından önceki son büyük test olan üç günlük "ıslak elbise provası", birkaç saat ertelendi .

Islak elbise provası, fırlatma kontrolörlerinin roketi yakıtla doldurması, kalkıştan önce 10 saniyeye kadar geri sayması ve ardından durup tankları boşaltması sürecinden oluşuyor.