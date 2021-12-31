NASA duyurdu: Ömrü uzadı

25 Aralık’ta Avrupa Uzay Ajansı'nın Ariane 5 adlı kargo roketiyle fırlatılan gözlem aracı, gelmiş geçmiş en güçlü uzay teleskobu niteliğinde.

Teleskop, 1990’dan beri uzayın derinliklerini gözlemleyen Hubble Uzay Teleskobu’nun yerini alacak. Ancak 30 yıldır görevde olan Hubble’ın aksine yeni teleskobun minimum görev süresi 5 yıl olarak düşünülmüştü.

NASA’nın yeni açıklamasında ise teleskobun şu anda en az 10 yıl çalışmasına yetecek kadar yakıtının kaldığı ifade edildi.

Söz konusu tespit NASA araştırmacılarının yaptığı bir analizle ortaya çıktı. Yetkililer, "Analizimiz, Webb'in nihai yörüngesine oturtulması için başlangıçta planlanandan daha az itici gaza ihtiyaç olduğunu gösteriyor" diye konuştu:

Sonuç olarak, Webb tahminimizden çok daha fazla itici gaza sahip olacak. Ancak nihayetinde Webb'in çalışma süresini etkileyebilecek birçok faktör var.

Adını eski NASA yöneticisi James Webb’den alan teleskobun, nihai varış noktasına varmak için motorlarını toplamda üç kez ateşlemesi gerekiyordu.

Bunlardan ikisi tamamlandı. Sonuncusu ise fırlatmadan yaklaşık bir ay sonra gerçekleşecek ve teleskobun planlanan varış noktasına konuşlandırılma sürecindeki son adım olacak.

Sürecin sonunda teleskop, Dünya'dan 1,5 milyon kilometre uzaktaki L2 noktasına konuşlandırılacak. Bu da aracın gezegene Ay'dan 4 kat daha uzak olacağı anlamına geliyor.

James Webb'in tüm cihazlarıyla birlikte evreni gözlemlemeye hazır hale gelmesi ise 6 ay sürecek.

James Webb uzayda ne yapacak?

Gökbilimciler daha Hubble'ın fırlatıldığı dönemde onun yerini alacak, güçlü bir teleskop arayışına girmişti. Tartışmaların ve planların sonunda 2004'te James Webb Uzay Teleskobu'nun inşa süreci başladı.

Projede 10 binden fazla kişi çalıştı ve bütçesi giderek artarak, yaklaşık 10 milyar dolara ulaştı.

Teleskop, "Dünya benzersiz mi?", "Ona benzer başka gezegen sistemleri var mı?" ve "Evrende yalnız mıyız?" gibi çok temel sayılan ama henüz tam olarak yanıtlanamamış soruların peşinden gidecek.

Gözlem aracı, birbirinden epey farklı ötegezegenleri inceleyecek, yaşamın yapı taşlarını bulma umuduyla, Dünya'nınkine benzer atmosferleri araştıracak ve başka gezegenlerde organik moleküller saptamaya çalışacak.

Teleskobun bir diğer amacı da yıldızların evriminin daha iyi anlaşılmasını sağlamak. Kızılötesi ışıkta gözlem yapan araç, bir zaman makinesi görevi görecek.

Güçlü teleskopları kullanarak çok uzaktaki gök cisimlerini inceleyen bilim insanları, ilgili gök cisminden gelen ışığın Dünya'ya ulaşma süresi uzadığı için "zamanda geriye bakma" imkanı yakalıyor.

NASA yetkililerine göre James Webb Uzay Teleskobu 13,5 milyar yıl öncesini, yani evrenin yeni oluştuğu zamanı gözlemleyebilecek kadar güçlü.

Kaynak: Independent Türkçe, Space, CNET