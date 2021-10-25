banner38

NASA Başkanı Nelson'dan şaşırtan açıklama: Evrende yalnız değiliz

NASA Başkanı Bill Nelson, evrenin çok büyük olduğunu ve insanların yalnız olmadığını söyledi.

Dünya 25.10.2021, 15:57 25.10.2021, 16:03
NASA Başkanı Nelson'dan şaşırtan açıklama: Evrende yalnız değiliz

Dünya dışı başka bir gezegende yaşam olup olmadığı, yıllardır bilim insanları tarafından merak ediliyor.

Uzaya gönderilen bazı araçlar ise yaşam olup olmadığını öğrenmek için gezegenleri inceliyor.

Yıllardır hem bilim dünyasının hem de insanların kafasını kurcalayan uzaylılarla ilgili NASA başkanından yeni bir açıklama geldi.

UFO'LARI DOĞRULADI

UFO görüntüleriyle ilgili konuşan başkan Bill Nelson, askeri radarlara takılan UFO görüntülerinin varlığını doğruladı. Nelson, "Ne olduklarını onlar da biz de bilmiyoruz. Ama orada bir şey var. Şahsi fikrim, evren çok büyük, başka evrenlerin de olabileceğine dair teoriler var.

"DÜNYA GİBİ BAŞKA GEZEGENLER DE VAR"

Bu durumda ben kim oluyorum da Dünya'nın yaşam barındıran tek gezegen olduğunu söylüyorum. Dünya gibi başka gezegenlerin bulunduğuna inanıyor muyum?

Kesinlikle, çünkü evren çok büyük ve yalnız değiliz. Bu yüzden, uzaydan, akıllı bir yaşam olduğuna dair bir işaret alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, NASA'nın Astrobiyoloji programına atıfta bulunan Nelson, kurumun yıllardır Dünya dışı yaşam arayışında olduğunu söyledi.

CIA DİREKTÖRÜ DE İNANIYOR

ABD eski Başkanı Bill Clinton döneminde ve 1993-1995 yılları arasında Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü'nü (CIA) yöneten R. James Woolsey de uzaylılara inanmaya başladığını açıklamıştı.

#bill nelson #nasa
Yorumlar (0)
banner35
15
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Alanyaspor 10 20
4. Fenerbahçe 10 19
5. Karagümrük 10 18
6. Beşiktaş 9 17
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2