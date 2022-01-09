Naksos Adası sahilinde bebek cesedi bulundu

Naksos Adası sahilinde bir bebek cesedi bulunduğu bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, düzensiz göçmenleri taşıyan teknelerden birinin batması sonucu kaybolan bir bebeğe ait olduğu tahmin edilen ceset, Naksos Adası'ndaki Aliko sahilinde bulundu.

Durumun Yunanistan Sahil Güvenlik Birimlerine bildirilmesinin ardından, küçük bebeğin cansız bedeninin sahilden alınarak, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Alan Kurdi'yi hatırlattı

Bodrum'da, 2 Eylül 2015'te Yunanistan'a geçmek isterken bindikleri lastik botun batması sonucu Suriyeli 3 yaşındaki Alan Kurdi'nin yanı sıra ağabeyi ve annesinin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirmişti. Alan bebeğin sahile vuran cansız bedeninin görüntüleri uluslararası toplumun mülteci sorunu konusunda dikkatini çekmişti.