Nafaka ödemediği için 9999 yılına kadar İsrail'den ayrılamayacak

İsrail'de yerel mahkemece alınan bir karara göre, Avustralyalı 44 yaşındaki adam, eski eşine 3,34 dolar tutarındaki nafakayı ödemediği sürece 31 Aralık 9999 yılına kadar ülkeyi terk etmesi yasaklandı. İsrail'de verilen cezaların yabancılara yönelik olduğunu belirten Noam Huppert isimli vatandaş, "İsrailli kadınlarla evli olan yabancılara İsrail 'adalet' sistemi tarafından zulmediliyor" dedi.

"FİİLEN KİLİTLİYİM"

44 yaşındaki Noam Huppert, News.com.au'ya verdiği demeçte, İsrailli eski eşinden olan 2 çocuğuyla yeniden bağlantı kurmak için ülkeye geldiği yıl olan 2013'ten beri İsrail'de fiilen 'kilitli' olduğunu belirtti.

Huppert, İsrail'e taşındıktan kısa bir süre sonra kadın, evlilik, boşanma, çocuk velayeti ve nafaka ödemeleri gibi konuları denetleyen yerel bir dini mahkemede kendisine karşı dava açtı. İsrail'deki boşanma yasasına dayanarak karar veren mahkeme, Avustralyalının 2 çocuğunun nafaka ödemelerinde 'gelecekteki borcunu' ödeyene kadar ülkeyi terk etmesini yasakladı.

"İSRAİL YABANCILARI CEZALANDIRIYOR"

Sözde 'çıkış emri' uyarınca, Huppert'a, 18 yaşına gelene kadar her çocuğu için ayda 5 bin İsrail şekeli (yaklaşık 1600 dolar) nafaka ödemesi kararlaştırıldı. Hükümeti, İsrail vatandaşlarıyla evlenen yabancıları cezalandırmakla suçlayan Huppert, "İsrailli kadınlarla evli olan yabancılara İsrail 'adalet' sistemi tarafından zulmediliyor" açıklamasında bulundu.

"SİSTEM BABALARA KARŞI KURULMUŞ"

44 yaşındaki analitik kimyager, 'birçok hayatı tehdit eden bu deneyime maruz kalabilecek diğer Avustralyalılara yardım etmek için' basına açıklama yapmaya karar verdiğini söyledi. 2019'da, bu konuya değinen 'No Exit Order' (Kaçış Düzeni Yok) belgeselini yöneten film yapımcısı Sorin Luca, “Sistem babalara karşı kurulmuş. Pek çok babanın boşanmamasının bir nedeni bu. Sadece çok korkuyorlar" ifadelerini kullandı.

BORÇLARI OLANLARIN ÜLKEYİ TERK ETMESİ YASAK

Öte yandan, bazı hükümetler, vatandaşlarını İsrail'in karmaşık boşanma yasalarına karşı önceden uyaracak kadar ileri gidiyor. Örneğin ABD Dışişleri Bakanlığı, yurt dışına giden Amerikalılara, İsrail mahkemelerinin 'yerleşik olmayanlar da dahil olmak üzere belirli kişilerin, borçları veya haklarındaki diğer yasal iddialar çözülene kadar ülkeyi terk etmelerini yasaklamakta' tereddüt etmediğini bildiriyor.

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