Nablus'taki İsrail kuşatması "kısmen" kaldırıldı

İsrailli bir askerin 11 Ekim’de işgal altındaki Batı Şeria’ya bağlı Nablus’taki bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimi yakınında düzenlenen silahlı saldırıda ölmesi üzerine kenti ablukaya alan İsrail güçleri, şehirdeki tüm giriş çıkışlara kontrol noktaları kurdu. Bazı yollar toprak dökülerek oluşturulan bariyerle tamamen kapatıldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Aslanların İni isimli silahlı grubun lideri Vedi el-Havah'ın öldürülmesi, diğer grup üyelerinin de kendilerini Filistin güvenlik birimlerine teslim etme kararı ve güvenlik durumunun değerlendirilmesinin ardından; Batı Şeria'dan sorumlu ordu bu geceden itibaren Nablus kentindeki kuşatmayı kaldırmaya karar verdi.

Haberde, Nablus kentine giden üç askeri kontrol noktasından ikisinin açıldığı aktarıldı.

Nablus’taki saldırı

Batı Şeria'nın kuzeyindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi "Shavei Shomron" yakınlarında 11 Ekim'de gerçekleştirilen silahlı saldırıda bir İsrail askeri ölmüştü. Saldırıyı, kendilerini "Aslanların İni" şeklinde adlandıran Filistinli bir grup üstlenmişti.

Olayın ardından İsrail askerleri, "Aslanların İni” grubunun tasfiye edilmesini gerekçe göstererek yaklaşık 200 bin kişinin yaşadığı Nablus'u kuşatma altına aldı.

İsrail ordusu bu yılın başından itibaren işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine çok sayıda baskın gerçekleştirdi. Olaylarda aralarında çocukların da yer aldığı 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun son olarak 25 Ekim gecesi Nablus'un Eski Şehir bölgesine düzenlediği baskında 6 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 20 Filistinli de yaralandı.