Myanmar'da 6 büyüklüğünde deprem
Myanmar'ın Bangladeş sınırında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Dünya 26.11.2021, 08:54
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, ülkenin Bangladeş sınırındaki Chin eyaletinin başkenti Hakha'nın 19 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.
Yerin 32,8 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, komşu ülke Bangladeş'te de hissedildi.
Depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.
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