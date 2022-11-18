Mustafa Şentop Türkmenistan'da
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkmenistan'a gitti. Mustafa Şentop, enerji sıkıntısının baş gösterdiği bu dönemde Türkmenistan doğal gazının devreye sokulmasının çok önemli olduğunu söyledi.
Dünya 18.11.2022, 07:02 18.11.2022, 07:44
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’taki temaslarına başladı.
Şentop ve beraberindeki heyet Bağımsızlık Anıtı’nı ziyaret etti, çelenk koyma törenine katıldı.
Meclis Başkanı, salgın nedeniyle ortaya çıkan kısıtlamaların dünya ticaretini sıkıntılı hale getirdiğini söyledi, enerji intikal yollarındaki güvenlik sorunlarına değindi.
Mustafa Şentop, Türkmen gazının da enerji arzındaki krizin aşılmasında devreye alınması gerektiğini belirtti.
Şentop, 2 gün sürecek temasları kapsamında Ulusal Konsey Meclis Genel Kuruluna da hitap edecek.
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