Müslümanlar için soykırım çağrısı yapan rahip hakkında karar

Polis memuru Swantantra Kumar, Uttarkand eyaletindeki Haridwar şehrinde bir Hindu manastırında din görevlisi olan Yati Narsinghanand Giri'nin, kadınlara karşı aşağılayıcı sözleri nedeniyle 15 Ocak Cumartesi günü gözaltına alındığını söyledi.

Swantantra Kumar, Hindu rahibin dün çıkarıldığı mahkemede, Müslümanlara yönelik nefret söyleminden dolayı 14 gün boyunca tutuklu kalmasına karar verildiğini aktardı.

Kumar, daha önce benzer suçlamalarla karşı karşıya kalan rahip Giri'ye bugün itibarıyla "farklı gruplar arasında din temelli düşmanlık yaymak" suçlamasının yöneltildiğini bildirdi.

Aralık 2021'deki etkinliklerde Müslümanlara karşı "soykırım" için Hinduları silahlanmaya çağırdığı tespit edilen Hindu rahibin, 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.

Rahip, Müslümanlara nefret söylemi ve şiddete teşvik suçlamasıyla dava kapsamında tutuklanan ikinci kişi oldu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisinin (BJP) iktidarda olduğu Uttarkand eyaletinde Müslümanlara yönelik saldırılar son yıllarda arttı.

Aralık 2021'de Müslümanlara "soykırım" çağrısı yapılmıştı

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinin Haridwar şehrinde Hindu din adamlarınca 17-19 Aralık'ta düzenlenen etkinlikte ülkedeki Müslümanlara "soykırım" çağrısında bulunulmuştu.

Yeni Delhi'de 19 Aralık'ta düzenlenen ayrı bir programda Hindu liderlerin, Müslümanları hedef alarak, "Hindistan'ı Hindu bir ulus yapmak için ölmek ve öldürmek" için yemin ettikleri aktarılmıştı.

Bir grup milletvekili ise ülkenin baş yargıcı NV Ramana'ya mektup yazarak, Müslümanların soykırıma uğratılması çağrısının yapıldığı olaylarla ilgili harekete geçilmesini istemişti.