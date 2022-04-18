Müslüman olan K-pop yıldızı Daud Kim, umreye gitti

2019 yılında Müslüman olduğunu duyuran Güney Koreli şarkıcı Daud Kim umreye gitti. "Dünyanın en şanslı kişisiyim" açıklaması yapan yıldız, sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaştı.

Güney Koreli şarkıcı Jay Kim, 2019’da Müslüman olduğunu duyurduktan sonra adını Daud Kim olarak değiştirmişti. YouTube'da Güney Koreli Müslümanların deneyimlerini aktardığı videolarıyla bilinen K-pop yıldızı, Müslüman olduğunu açıklamasından bu yana ilk kez umreye gitti.

The National News'in haberine göre, Youtube videolarında Mekke ve Medine'yi ziyaret etmek istediğini dile getiren Daud Kim, bu isteğini üç yıl sonra gerçekleştirebildi.

Daud Kim, Instagram hesabından Mekke'deki Mescid-i Haram'da Kabe'nin önünde dururken çekilmiş bir fotoğrafını "Dünyanın en şanslı kişisiyim" notuyla paylaştı.

Yıldız şarkıcı ihrama girmiş bir şekilde Kabe'nin önünde çekilmiş fotoğrafını, "Nihayet Mekke'ye geldim. En şanslı kişi benim çünkü Allahü Teala beni seçti ve beni buraya getirdi. Bu fırsat için minnettarım. Allah'a şükürler olsun, dünyanın en kutsal şehrine gelme şansını verdiğin için teşekkür ederim. Bütün Müslümanlar için dua ettim. Allah günahlarımızı bağışlasın. Dualarımızı kabul etsin" notuyla paylaştı.

K-pop yıldızı, İslam'a merakının birkaç yıl önce Endonezya'ya yaptığı gezi sırasında tanıştığı "nazik Müslümanlar" sayesinde uyandığını belirtmişti. Ayrıca Cidde'de büyük bir toplulukla birlikte orucunu açtığını ve bunun hayatının en güzel iftarı olduğunu dile getirdi.

Dinini değiştirdiği için hedef alındığını da belirten Kim bunun ironik olarak "inancını güçlendirdiğini" söylemişti.