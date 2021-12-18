Motosiklete yerleştirdiler! O ülkede bombalı saldırı

Yerel basındaki haberlere göre, Ketta şehrinin Şahrahı İkbal bölgesinde park halindeki bir motosiklete yerleştirilen bomba infilak etti.

Patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Patlamanın etkisiyle çevredeki bina ve araçlarda hasar oluştu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.