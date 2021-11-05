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Mossad ajanları Sudan’da

Sudan’da 25 Ekim’de gerçekleşen darbeyi destekleyen ülkelerin başında gelen İsrail, ülkedeki yönetim krizini çözmek için Mossad’ı görevlendirdi. Heyetin, darbeci El Burhan’la devrik sivil yönetimi uzlaştırmaya çalıştığı açıklandı.

Dünya 05.11.2021, 08:25 05.11.2021, 07:11
Mossad ajanları Sudan’da

25 Ekim’de Sudan’da egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan’ın, geçici hükümetteki sivil yönetime gerçekleştirdiği darbe sonrası, Mossad devreye girdi. İsrail’den Walla News’in İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre, İsrail istihbaratından bir heyet, askeri kanat ve devrik sivil yönetim temsilcileri ile bir araya gelerek, hükümetin tekrar kurulması için arabulucuk rolüne soyundu. Öte yandan Mossad’ın ziyaretinin, Biden yönetiminin İsrail’e baskısının ardından gerçekleştiği ortaya çıktı.

NABIZ ÖLÇTÜ

Bir grup üst düzey Mossad yetkilisi, hem darbeyi gerçekleştiren Burhan’la hem de devrik sivil yönetimin lideri Başbakan Abdullah Hamduk ile istişarelerde bulunmak için Sudan’ın başkenti Hartum’a ziyaret gerçekleştirdi. Haberde ziyaretin Sudan’daki gelişmeler hakkında bilgi almak, ülkedeki iç koşullar hakkında izlenim oluşturmak ve Sudanlı ile İsrailli liderler arasındaki ilişkilerin akıbeti hakkında tarafların görüşlerini dinlemek amacıyla yapıldığı aktarıldı.

ESAS GÖRÜŞME ASKERLERLE

Görüşmeyle ilgili detayları paylaşan İsrailli yetkililer, Mossad’dan temsilciler içeren heyetin esas olarak askeri yetkililerle görüştüğünü ve darbe öncesi şartlara dönülmesi için bir çıkar yol arandığını belirtti. Haberde Mossad heyetinin görüştüğü isimlerden birinin ordunun iki numaralı ismi General Abdülfettah Muhammed Hamdan Daklu’nun kardeşi General Abdurrahim Daklu olduğu açıklandı. Daklu’nun darbeden hemen önce Tel-Aviv’de İsrailli yetkililerle görüştüğü ortaya çıkmıştı.

TALİMAT BIDEN’DAN

Öte yandan Biden yönetiminin İsrail’den Sudan’da askerlere sivil yönetime geçiş için baskı yapması talebinde bulunduğu da ortaya çıktı. Axios’un haberine göre Biden yönetimi İsrail’den son darbede devrilen sivil hükümeti yeniden tahsis etmesi için darbeci General Burhan’a baskı yapmasını istedi. Haberde Biden’ın bu talebinin, İsrail’in Sudanlı askeri yetkililerle yakın ilişkiler kurmasından dolayı istediği belirtildi. Mossad heyetinin bu talepten sonra Sudan’ı ziyaret ettiği iddia edildi.

#Sudan
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