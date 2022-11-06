Molla Ömer'in mezar yeri açıklandı

Taliban, örgütün kurucusu olan Molla Ömer'in mezarının gizli tutulan yerini açıkladı.

2001 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin işgali ile ilk Taliban yönetiminin devrilmesinin ardından Molla Ömer kaçmaya başlamıştı.

Yaşarken bulunduğu yerleri son derece gizli tutulan liderin 2013 yılında hayatını kaybetmesi de ancak 2015 yılında açıklanmış fakat mezar yeri yine gizli tutulmuştu.

Talibanın üst düzey liderleri pazar günü Molla Ömer'in Zabul vilayetindeki Omarzo kasabasında bulunan mezarı başında yapılan bir anma törenine katıldı.

AFP'ye açıklamalarda bulunan Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, ülke işgal altında olduğu ve çok sayıda düşman bulunduğu için mezara zarar gelmemesi adına gizli tutulduğunu belirtti.

Taliban tarafından yayınlanan fotoğraflarda üst düzey isimlerin yeşil demir parmaklıklarla çevrili beyaz bir mezar etrafında toplandığı görülüyor.

Zabihullah, mezar yerinin gizli tutulmasından vaz geçildiği için artık insanların mezarı ziyaret etmesinde bir sorun kalmadığını açıkladı.

55 yaş civarında iken hayatını kaybeden Molla Ömer, Talibanı ülkeyi kaosa sürükleyen iç savaş sırasında 1993 yılında kurmuş 1996 yılında yönetimi ele geçirdi ve çok sıkı şeriat kuralları uygulamaya başladı