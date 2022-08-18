Modacı Hanae Mori hayatını kaybetti

Ofisinden yapılan açıklamaya göre, zarif imzalı kelebek motifleri, sayısız sinema modası ve Japonya İmparatoriçesi’nin gelinliği ile tanınan tasarımcı Hanae Mori hayatını kaybetti.

Açıklamada, 11 Ağustos’ta Tokyo’daki evinde, hafif ateşi çıktıktan birkaç gün sonra öldüğü belirtildi.

Hanae Mori, evinde bir doktor tarafından muayene edildi, ancak belirli bir ölüm nedeni bildirilmedi.

Hanae Mori, Japonya’nın modern, modaya uygun bir ulusal kimliğini ve çalışan kadının yükselişini simgeliyordu. Hanae Mori İmparatoriçe Masako, 1993 yılında o zamanki veliaht prens olan İmparator Naruhito ile evlendiğinde gül yaprakları ile süslenmiş bir Hanae Mori gelinliği giymişti.

Hanae Mori, ayrıca Japan Airlines uçuş görevlileri, banka memurları, lise öğrencileri ve Barcelona Olimpiyatları’na katılan Japon ekibinin kıyafetlerinin tasarımını yaptı.

“Dünyanın neresinde giyersen giy, kendini iyi hissediyorsun” mottosuyla yola çıkan Hanae Mori, tasarımlarını giyenlere güven ve saygınlık kazandırmak istedi. Genellikle rengarenk kelebeklerle süslenmiş şemsiyeleri ve eşarpları, çalışan kadınlar için bir statü sembolüydü.

Stüdyosunu 51’de açtı

1951’de stüdyosunu açtı ve dünya çapında öne çıkan bir Japon tasarımcı neslinin öncüsü oldu. 1965’te düzenlenen ilk New York gösterisi, “Doğu Batı ile Buluşuyor” olarak alkışlandı. Paris’teki stüdyosunu 1977’de açtı ve modanın yanı sıra parfüm, el çantası ve yayıncılığı da kapsayan uluslararası bir iş kurdu.

Kimonodan ilham alan Japon öğelerini aşılamakla tanınan Mori, 1950’lerde ve 1960’larda yüzlerce Japon filmi için kostümler tasarladı, Mie Kitahara, Sayuri Yoshinaga ve Shima Iwashita gibi yıldız oyuncuları dönemin ürettiği en ünlü sinema filmlerinden bazılarında giydirdi.

Şarkıcı Hibari Misora için tasarladığı özenli kostümler de moda tutkunları arasında oldukça iyi biliniyor. Ayrıca 1985’te Milano’daki “Madame Butterfly” da dahil olmak üzere opera ve Noh tiyatrosu için tasarımlar yaptı. 2002 yılında Fransız hükümetinden Legion of Honor ile ödüllendirildi.

Hanae Mori ofisinden yapılan açıklamaya göre, kendi işi olan iki oğlu, bir kızı, yedi torunu ve birkaç torununun çocuğu bulunan tasarımcının torunları Izumi Mori ve Hikari Mori da mankenlik yapıyor. mankendir torunu tarafından hayatta kaldı. Hanae Mori’nen kocası Ken Mori 1996 yılında ölmüştü.

Açıklamada, tasarımcı için aile üyeleri ve çok yakınlarının katılımıyla bir cenaze töreni düzenlendiği belirtildi.

Sözcü