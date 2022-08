Mısır yüklü ikinci gemi de Odesa'dan yola çıktı

Türkiye'nin diplomasi hamleleriyle çözülen tahıl krizi sonrası gemiler Ukrayna limanlarından ayrılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından toplam 58 bin ton mısır taşıyan 3 geminin Türkiye, İngiltere ve İrlanda’ya gitmek üzere hareket ettiğini açıkladı.

MSB, tahıl yüklü gemilerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

Ukrayna’dan İrlanda’ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı "Navistar" isimli gemi Odesa Limanı’ndan hareket etti. Gemi İstanbul’un kuzeyinde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak.

13 bin ton mısır taşıyan ikinci gemi de Ukrayna’dan İngiltere’ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı’ndan hareket etti. Malta bayraklı "Rojen" isimli geminin seyri de Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından an be an takip ediliyor.

Ukrayna’nın Çernomorsk Limanı’nda bekleyen "Polarnet" isimli Türk bayraklı gemi de Karasu’ya gelmek üzere hareket etti. 12 bin ton mısır taşıyan gemi Karasu’ya varmadan önce İstanbul’un kuzeyinde Müşterek Denetleme Timi tarafından denetime tabi tutulacak.