Mısır'da kilise yangını: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Mısır’da Giza kentindeki bir kilisede ayin sırasında çıkan yangında, en az 35 kişi yaşamını yitirdi.
Dünya 14.08.2022, 14:15
Mısır'ın Giza kentindeki bir kilisede çıkan yangında en az 35 kişinin öldüğü açıklandı. İçinde kreş bulunan kilisede, can kayıplarının çoğunu çocukların oluşturduğu değerlendiriliyor.
Reuters’a konuşan güvenlik yetkilileri, Giza'daki Ebu Sifin Kilisesi'nde yangın çıktığını, olayda en az 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 45 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yangının ayin esnasında çıktığı belirtilirken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.
Yerel basındaki haberlere göre, içinde kreş bulunan kilisede hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuk olduğu değerlendiriliyor. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.
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