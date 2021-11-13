Mısır'da akrep sokması: 3 ölü, 450 yaralı
Mısır yerel basınında yer alan haberde Mısır'da akrep sokması sonucu 3 kişinin öldüğü, 450 kişinin yaralandığı belirtildi.
Dünya 13.11.2021, 17:58 13.11.2021, 17:57
Mısır yerel basınında yer alan haberlere göre, Mısır'ın güneyindeki Asvan vilayetinde şiddetli sağanak yağış ve rüzgar görüldü. Bölgede buna bağlı olarak sel ve kum fırtınası görülürken, bölge halkı artan akreplerin saldırısına uğradı.
Sağlık Bakan Yardımcısı İhab Hanefi, "Cuma akşamından bu yana kötü hava koşulları nedeniyle akrep sokması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 450 kişi de yaralandı" şeklinde konuştu.
Sel ve kum fırtınalarının bölgede hayatı olumsuz etkilediği, bazı evlerin kullanılamaz hale geldiği ve elektrik kesintilerine yol açtığı belirtildi. Dağlık alanda yaşayan akreplerin sel ve kum fırtınasının etkisiyle yerleşim alanlarına sürüklendiği düşünülüyor.
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