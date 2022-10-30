Mısır, BM İklim Zirvesi'ne hazırlanıyor

Her yıl onlarca ülkenin katılımıyla düzenlenen büyük organizasyona bu yıl Mısır ev sahipliği yapıyor. Ülke böylece, iklim değişikliğinin ve bununla mücadele etme yollarının ele alındığı zirveye ev sahipliği yapacak ilk Afrika ülkesi olacak.

Mısır yönetiminin zirve için yaptığı bazı hazırlıklar, çevre ve insan hakları aktivistleri tarafından eleştirilirken bazıları yeni neslin çevre bilincini artırma yönündeki iradeyi ortaya koyuyor.

Çevre ve insan hakları aktivistleri iklim zirvesiyle eş zamanlı olarak bazı ülkelerin politikalarına karşı protestolar düzenliyor. Bu gösterilerde genellikle çevre ihlalleri, yakıt emisyonu, insan hakları ve ifade özgürlüğü konuları dillendiriliyor.

Güney Sina Valisi Halid Fude, bu konuda yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, iklim zirvesine katılacaklar için yetkili makamlar tarafından belirlenen gösteri mekanlarının tahsis edileceğini söyledi.

Fude'ye göre, belirlenen bu alanlarda, BM'nin kurallarına uygun olarak ve hiçbir sabote eyleminde bulunmaksızın gösteri yapılmasına izin verilecek.

Yeşil ve mavi bölgeler

Mısır hükümetinin, zirve için yaptığı hazırlıklar arasında "yeşil" ve "mavi" bölgeler de yer alıyor. Hazırlıkları tamamlanmak üzere olan bu bölgelerden "yeşil bölge", girişimciler, gençler, akademisyenler ve sanatçıların bir araya gelip çevreyle ilgili yaratıcı fikirler geliştirmesi için tasarlandı.

Yeşil bölgede ayrıca gençler ile sivil toplum kuruluşları (STK) çevreyle ilgili geliştirdikleri projeleri sergileme imkanı bulacak.

Mavi bölgede ise ülke başkanları ile resmi delegasyonların iştirak edeceği toplantılar düzenlenecek. Katılımcıların tüm faaliyetlere katılabilmesi için mavi ve yeşil bölgeler birbirine yakın olacak şekilde tasarlandı.

Mısır hükümeti, zirvenin resmi sponsorlarından biri olması için Coca-Cola şirketi ile anlaşma imzalandığını duyurdu.

Bu adım söz konusu şirketin faaliyetlerinin, iklim zirvesinin hedeflerine uymadığı gerekçesiyle çevre aktivistleri tarafından eleştirildi ve hükümet, aldığı karardan vazgeçmeye çağrıldı.

Yapılan eleştiriler, Coca-Cola'nın ürettiği plastiklerin çoğunun fosil yakıtlardan imal edilmesi üzerinde yoğunlaşıyor. Coca-Cola ise zirveye sponsor olmasını "biz de atıkları ortadan kaldırma hedefini paylaşıyoruz" şeklinde açıklıyor.

Zirvenin, Sina Dağı ile Kızıldeniz arasındaki bir sahil kenti olan Şarm eş-Şeyh'de düzenlenmesi de tartışılan bir diğer konu.

Yabancı basında Şarm eş-Şeyh'in, başkent Kahire'ye ve düşük maliyetli ulaşım araçlarıyla ulaşılabilecek diğer kentlere uzak olması eleştiriliyor.

Güvenlik güçlerinin ve devriyelerin yoğun olarak bulunduğu Sina Yarımadası üzerinden kara yoluyla kente ulaşmanın güç olduğu ifade ediliyor.

Mısır makamları ise zirveye katılacak heyetleri karşılamak üzere kara yoluna alternatif olarak Kahire ve Şarm eş-Şeyh havalimanlarındaki hazırlıkları üst düzeye çıkardı.

Mobil uygulama

Mısır, zirveye katılacaklar ve ziyaretçilerin kullanması için cep telefonlarına özel geliştirdiği bir mobil uygulamayı hayata geçirdi.

Söz konusu uygulama kullanıcılara, sağlık, turizm ve lojistik alanında pek çok hizmet sunuyor ancak "uygulamanın kullanıcılarını izlemek için kullanılacağı" iddiasıyla bazı insan hakları aktivistlerince eleştirildi.