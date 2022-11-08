banner38

Milyarderler daha fazla sera gazı yayıyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma, milyarder birinin ortalama bir insandan milyon kat daha fazla sera gazı yaydığını ortaya koydu.

Dünya 08.11.2022, 08:22 08.11.2022, 08:50
Milyarderler daha fazla sera gazı yayıyor

İngiltere merkezli yardım kuruluşu Oxfam'ın pazartesi günü yayınladığı rapor , dünyanın en zengin 125 milyarderinin yatırımlarının ayrıntılı analizine dayanan bulguları temel alıyor.

Ortalama insanların aksine, en zengin bireylerin yatırımları emisyonların yüzde 70'ini oluşturuyor.

Rapora göre, bu milyarderlerin yatırımları, kişi başına yıllık ortalama 3 milyon metrik ton karbondioksit (CO2) üretiyor ve bu en alttaki yüzde 90'da yaşayanlar için ortalama 2,76 ton CO2'den bir milyon kat daha fazla.

Oxfam'ın İklim Değişikliği Lideri Nafkote Dabi, milyarderlerin yaşam tarzlarından, özel jetlerinden ve yatlarından kaynaklanan emisyonların zaten ortalama bir insandan binlerce kat daha yüksek olduğunu söyledi.

Ancak yatırımlarından kaynaklanan emisyonlara bakıldığında, karbon emisyonlarının bir milyon kattan fazla olduğu görülüyor.

Birkaç milyarder,  Fransa, Mısır veya Arjantin gibi tüm ülkelerin karbon ayak izlerine eşit olan 'yatırım emisyonlarına' sahipler.

Çalışma ayrıca milyarderlerin yatırımlarının ortalama yüzde 14'ünü enerji ve çimento gibi malzemeler gibi kirletici endüstrilere yaptığını da ortaya koydu.

Örneklemdeki sadece bir milyarderin yenilenebilir bir enerji şirketinde yatırımı olduğu ortaya çıktı.

Yorumlar (0)
banner35
13
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 29
2. Başakşehir 12 24
3. Galatasaray 12 24
4. Adana Demirspor 12 23
5. Kayserispor 13 23
6. Beşiktaş 13 22
7. Trabzonspor 12 22
8. Konyaspor 13 21
9. Antalyaspor 12 16
10. Alanyaspor 13 16
11. Gaziantep FK 12 15
12. Kasımpaşa 13 15
13. Karagümrük 12 12
14. Ankaragücü 12 12
15. Giresunspor 12 12
16. Hatayspor 12 11
17. Sivasspor 13 10
18. İstanbulspor 12 8
19. Ümraniye 12 6
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 27
2. Bodrumspor 11 21
3. Keçiörengücü 11 21
4. Samsunspor 12 20
5. Boluspor 11 19
6. Manisa FK 11 19
7. Rizespor 11 18
8. Pendikspor 11 18
9. Bandırmaspor 11 15
10. Sakaryaspor 12 15
11. Adanaspor 12 14
12. Göztepe 11 14
13. Tuzlaspor 11 12
14. Altay 12 12
15. Altınordu 11 12
16. Ö.K Yeni Malatya 12 10
17. Erzurumspor 11 10
18. Gençlerbirliği 11 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 34
2. M.City 13 32
3. Newcastle 14 27
4. Tottenham 14 26
5. M. United 13 23
6. Brighton 13 21
7. Chelsea 13 21
8. Liverpool 13 19
9. Fulham 14 19
10. Crystal Palace 13 19
11. Brentford 14 16
12. Leeds United 13 15
13. Aston Villa 14 15
14. Leicester City 14 14
15. West Ham United 14 14
16. Everton 14 14
17. Bournemouth 14 13
18. Southampton 14 12
19. Wolves 14 10
20. Nottingham Forest 14 10
Takımlar O P
1. Barcelona 13 34
2. Real Madrid 13 32
3. Atletico Madrid 13 24
4. Real Betis 13 24
5. Osasuna 13 23
6. Real Sociedad 13 23
7. Athletic Bilbao 13 21
8. Rayo Vallecano 13 21
9. Villarreal 13 18
10. Real Valladolid 13 17
11. Valencia 13 16
12. Mallorca 13 16
13. Getafe 13 14
14. Girona 13 13
15. Almeria 13 13
16. Espanyol 13 12
17. Sevilla 13 11
18. Celta Vigo 13 11
19. Cadiz 13 11
20. Elche 13 4
banner23