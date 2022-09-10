Milli silahlar Gardaş’tan tam not aldı

Türkiye’de üretilen yerli ve milli savunma sanayii ürünleri dünyada boy göstermeye devam ediyor.

Güney Kafkasya ve Orta Asya’nın en önemli fuarlarından olan ve bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ADEX 2022’ye Türkiye de çıkarma yaptı. Fuarda milli mühendislik parolasıyla geliştirilen atak denizaltısı STM500, ilk kez sergilendi. STM500 keşif gözetleme, özel kuvvet harekâtı, denizaltı harbi gibi taktik ihtiyaçların karşılanması amacıyla üretildi. Küçük boyutlu milli denizaltı STM500, hem sığ sularda hem de açık deniz şartlarında görev yapabilecek şekilde tasarlandı.

30 GÜN BOYUNCA GÖREVDE

STM500, ileri ve modern savaş sistemlerine sahip. STM500, 18 kişilik mürettebata ek olarak 8 kişilik özel kuvvetler ekibi ile 30 gün boyunca her türlü görevi icra edebilecek kapasitede. Platform, 4 adet atışa hazır torpido kovanı ile toplamda 8 adet ağır torpido ve güdümlü füze atış gücüne sahip. Fuarda, Türk mühendislerinin öncülüğünde üretilen milli fırkateyn MİLGEM’in yanı sıra hücum bot STM-MPAC gibi deniz savunma araçları ile KARGU, ALPAGU ve TOGAN gibi İHA sistemleri de sergilendi. Fuarda Türk ürünleri büyük ilgi gördü.

‘KARABAĞ FATİHİ’NE BÜYÜK İLGİ

ADEX 2022’ye Türk şirketi Sarsılmaz Silah Sanayii de katıldı. Fuarda Sarsılmaz, tabancadan makineli tabancalara, piyade tüfeklerinden makineli ve ağır makineli tüfeklere kadar 64 modelini ziyaretçilerle buluşturdu. Sarsılmaz, fuarda ayrıca 30'un üzerinde uluslararası askeri delegasyondan 150'den fazla üst düzey temsilciyle bir araya geldi ve B2B görüşmelerde katılımcılara çeşitli kuruluş ve potansiyel ortaklarla yeni ilişkiler kurma imkanı yakaladı.

STM500

Bakü’de Sarsılmaz standında yer alan ürünler katılımcıları ve ziyaretçiler tarafından beğenilirken, Sarsılmaz Sar 9 Tabanca özellikle Azerbaycanlı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından, Rize-Artvin Havalimanı açılış törenine katılmak üzere Türkiye'ye gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'e özel işlemeli Sarsılmaz SAR 9 model tabanca hediye edildi. Tabanca üzerinde yer alan "Karabağ Fatihi" ve "2 Devlet, Tek Millet" işlemeleri dikkat çekmişti.

80 ülkeye silah satıyor

Sarsılmaz Silah Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, ADEX’te Azerbaycan Savunma Bakanı, Bakan Yardımcısı, deniz, hava ve kara birliklerinin temsilcilerinin yanı sıra Acil Durumlar Bakanlığı, Sınır Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve diğer güvenlik teşkilatlarının yetkilileri ile çeşitli temaslarda bulunduklarını söyledi. Aliş, “Türkiye’nin en köklü silah üreticisi Sarsılmaz, 80’den fazla ülkeye yaptığı toplam ihracat ve 23 ülkenin silahlı kuvvetleri ile kolluk güçleri tarafından kullanılan ürünleriyle, uluslararası silah sanayinde önemli bir aktör konumunda. Bir askeri birliğin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek her türlü silahı temin edebilme kabiliyetine sahip olan firmamız, dünyanın sayılı üreticileri arasında yer alıyor” dedi.