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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylığı için flaş iddia

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yaşadığı kararsızlıkla gündem olan Millet İttifakı'nda aday gösterileceği konuşulan son isim Özgür Demirtaş oldu.

Dünya 27.10.2021, 11:46
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylığı için flaş iddia

Türkiye'de siyasi partiler 2023'te yapılacak seçimler için çalışmalarına devam ediyor.

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nda yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı açıklanırken, Millet İttifakı'nda belirsizlik devam ediyor.

Kulislerde adaylık için Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi isimler geçerken, ortaya çok sürpriz bir ismin aday olabileceği iddiası atıldı.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ İDDİASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "partiler ile ilişkisi olmayan, kamuoyunda hiç bilinmeyen" bir Cumhurbaşkanı adayı üzerinde çalışmalar yürüttüğü iddiasının ardından, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adını sıkça duyaran ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın adaylığı öne çıkarıldı.

Kulislerde dolaşan bu iddia üzerine CHP başta olmak üzere Millet İttifakı'ndan herhangi bir yalanlama gelmedi.

SOSYAL MEDYADAN GELEN ŞÖHRET

Ekonomi konusunda uzmanlığı öne çıkan Özgür Demirtaş, asıl ününü  sosyal medyada perçinledi.

YouTube ve Twitter'da ün kazandıktan sonra zaman zaman televizyon ekranlarına çıkmaya başlayan Demirtaş, eğitim kariyerinde ilk olarak Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'nden mezun oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Boston College'da Finans alanında 5 yıl içerisinde doktora çalışmalarını tamamlayarak 27 yaşında (2003 yılında) doktor ünvanını kazandı.

2003 yılında, Yardımcı Doçent ünvanını alarak Baruch College City University of New York‘ta göreve başladı.

31 yaşında Doçent Doktor ve yine 2007 yılında, Tenür (ömrünün sonuna kadar City University of New York'ta çalışma ve üniversiteden çıkarılamama hakkı) ünvanlarını aldı.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ FİNANS KÜRSÜSÜ BAŞKANI

2010 yılında Sabancı Üniversitesi'nden İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanlığı ve Profesörlük teklifi aldı. 2012 yılı Eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Tenür hakkını bırakarak Sabancı Üniversitesi'ne Finans Kürsü başkanı olarak katıldı.

#Millet İttifakı
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