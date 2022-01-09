Mike Pompeo'nun son halini görenler inanamadı

ABD'deki ünlü tabloid gazetelerden New York Post'a konuşan Pompeo, kilo verme başarısının sırlarını paylaştı.

Pompeo, 14 Haziran'da tartıldığında neredeyse 136 kilo olduğunu görünce, ertesi gün eşi Susan Pompeo'ya "O gün bugün" dediğini söyledi.

Kilo vermek için elinden geleni yapma kararı aldığını belirten Pompeo, "Egzersize başladım. Neredeyse her gün spor yaptım ve düzgün beslendim. Kilolar da azalmaya başladı" ifadelerini kullandı.

58 yaşındaki Pompeo, evinin bodrum katına bir spor salonu yaptırdığını söyleyerek "Haftada 5 ya da 6 kez buraya gelip yarım saat egzersiz yapmaya çabaladım. Öyle bilimsel bir tarafı da yoktu. Eğitmen ya da diyetisyenle çalışmadım. Tek başımaydım" dedi.

"Aslında hayatım boyunca kilo verme mücadelesi içindeydim" diyen Pompeo, daha sağlıklı bir hale gelebilmek için doğru kafa yapısını bulması gerektiğini belirtti.

"6 ay içinde 40 kilodan fazla verdiğini" söyleyen Pompeo, "Benim için mesele bunu doğru bir şekilde yapıp yeteri kadar disiplinli davranmak" dedi.

Ailesinin İtalyan kökenli olduğunu ve bu yüzden de makarna, ekmek, peynir ve tatlı gibi yemekleri sevdiğini belirten Pompeo, "Aile ve arkadaşlarımızla yine bu yemeklerin tadını çıkaracağız. Tabii bu sefer ben 'Salata alayım' diyen kişi olacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Independent Türkçe, New York Post